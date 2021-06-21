Нападающий сборной России Артём Дзюба повторил рекорд по количеству голов за сборную России. В матче группового турнира Евро-2020 против Дании он реализовал пенальти и довёл число мячей до 30.

Столько же с 2002 по 2015 год за сборную России забил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков. Ему для этого понадобилась 91 игра, Дзюба управился за 55.

Дебютировал в сборной Дзюба 11 ноября 2011 года в игре против Греции (1:1), а свой первый мяч забил в четвертой игре за сборную 8 сентября 2014 года против Лихтенштейна (4:0).

Кроме того, Дзюба — единственный футболист сборной России, кому удавалось сделать два покера (7:0 с Лихтенштейном и 9:0 с Сан-Марино).

Третье место по голам за сборную России занимает Владимир Бесчастных (26). Из действующих футболистов лучший после Дзюбы — Фёдор Смолов (14).

Гол Дзюбы не помог России — команда Станислава Черчесова проиграла 1:4 и вылетела с Евро-2020 с последнего места.