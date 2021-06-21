Мужская сборная России по футболу бесславно вылетает с Евро. Женская сборная России по баскетболу уверенно выходит в четвертьфинал Евро. Самые интересные новости спорта 21 июня – в дайджесте Nevasport.

43-летняя штангистка-трансгендер выступит на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио выступит тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, вошедшая в состав сборной Новой Зеландии. Ранее спортсменка выполнила квалификационный норматив на Игры. Это будет первый случай в истории Олимпиад, когда участником соревнований станет трансгендер.

Карасёв назначен главным арбитром матча Германия — Венгрия на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев рассудит матч сборных Германии и Венгрии на групповом этапе Евро-2020. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За VAR будут отвечать итальянцы во главе с Массимилиано Иррати. Резеврным арбитром назначен голландец Данни Маккели.

В сборной Шотландии на Евро-2020 выявлен коронавирус

В сборной Шотландии по футболу на Евро-2020 выявлен случай заражения коронавирусом. Как сообщает Шотландская футбольная ассоциация, положительный тест стал полузащитник Билли Гилмор.

На Олимпиаде-2020 Медведев сыграет в паре с Карацевым

Стали известны дуэты теннисистов сборной России, которые выступят на Олимпиаде в Токио в парном разряде. В мужском парном разряде сыграют Даниил Медведев/Аслан Карацев и Андрей Рублев/Карен Хачанов. В женском парном разряде выступят Вера Звонарёва/Елена Веснина и Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова.

Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе Евро-2020

Сборная Украины уступила Австрии в матче заключительного тура группового турнира Евро-2020 — 0:1. Единственный мяч провёл Кристоф Баумгартнер на 21-й минуте. Победа позволила Австрии занять второе место в группе с 6 очками и выйти в плей-офф, где она встретится с победителем группы A Италией. Первое место в группе досрочно заняли Нидерланды, которые в параллельной встрече разгромили Северную Македонию 3:0. Украина становится в группе третьей и будет ждать исходов матчей в остальных группах.

Нидерланды разгромили Северную Македонию в последнем матче Пандева

Сборная Нидерландов разгромила Северную Македонию в заключительном туре группового турнира Евро-2020 — 3:0. Счет на 24-й минуте открыл Мемфис Депай на 24-й минуте. На 51-й и 58-й минуте капитан голландцев Джорджиньо Вейналдум сделал дубль, в обоих случаях голевые передачи отдал Депай.

Данный матч стал последним в составе сборной Северной Македонии для ее 37-летнего капитана Горана Пандева. Он провел за македонцев рекордные 122 матча и в сегодняшней встрече был заменен на 69-й минуте.

Женская сборная России победила Словению и вышла в четвертьфинал Евробаскета

Женская сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу. В игре 1/8 финала россиянки уверенно обыграли Словению — 93:75. Счёт по четвертям: 28:13, 21:16, 25:25, 19:21.

Россия разгромно проиграла Дании и заняла последнее место в группе Евро-2020

Сборная России разгромно проиграла Дании в матче группового турнира Евро-2020 — 1:4. Из-за крупного поражения Россия заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Бельгия победила Финляндию в Санкт-Петербурге и подарила надежду Украине

Сборная Бельгии выиграла у Финляндии в матче третьего тура группового турнира Евро-2020 — 2:0. На 74-й минуте финн Лукас Градецки поразил собственные ворота, а на 81-й Ромелу Лукаку забил 63-й гол за сборную.

Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную

Нападающий сборной России Артём Дзюба повторил рекорд по количеству голов за сборную России. В матче группового турнира Евро-2020 против Дании он реализовал пенальти и довёл число мячей до 30. Столько же с 2002 по 2015 год за сборную России забил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.