Сборная Украины не смогла сохранить второе место в группе С Евро-2020, уступив Австрии 0:1. Команда Андрея Шевченко стала в квартете третьей, но сохраняет шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

Шансы украинцев повысились после результатов в группе B, где Россия разгромно проиграла Дании 1:4, а Финляндия уступила Бельгии 0:2.

Финны заняли третье место в группе с тремя очками, но имеют более плохую разницу забитых и пропущенных мячей, чем Украина — 1:3 против 4:5.

Таким образом, чтобы попасть в четверку лучших третьих мест, Украине нужно соблюдение хотя бы одного из трёх условий:

1) В группе D Хорватия и Шотландия играют вничью

2) В группе E Швеция не проигрывает Польше, а Словакия и Испания не играют вничью

3) В группе F:

— либо Франция обыгрывает Португалию, а Венгрия громит Германию с разницей в 3 мяча

— либо Германия не проигрывает Венгрии, а Франция побеждает Португалию с разницей в 3 мяча

Кроме того, результаты матчей 21 июня открыли путь в плей-офф ещё пяти сборным.

В группе A Швейцария с четырьмя очками отправляется в 1/8 финала вслед за финишировавшими выше Италией и Уэльсом.В группе D Чехия и Англия попадают в плей-офф, даже если займут третьи места — у обеих команд по 4 очка. Аналогичная ситуация со Швецией в группе E и Францией в группе F.

Ранее в плей-офф также пробились Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Нидерланды, Австрия.