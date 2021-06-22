Бывший игрок «Спартака» и сборной России Виктор Онопко высказался о выступлении сборной на Евро-2020.

«Вешать всё на одного человека неправильно. Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Готов ли сменить Черчесова на посту главного тренере? Конечно. С удовольствием», — цитирует Онопко «РБК-Спорт».

Напомним, что после поражения от национальной команды Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная России потеряла шансы на выход в 1/8 финала. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе В и завершила свое выступление на турнире. Бельгия и Дания напрямую вышли в плей-офф чемпионата Европы.