Сборная России показала свое истинное лицо на Евро-2020. Почему многие расстраиваются результату команды? Она ведь сыграла на своем уровне. Эти игроки, тем более под руководством Станислава Черчесова, априори не способны на большее.

Редакция Nevasport дает оценку матчу третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании и выступлению россиян на Евро-2020 в целом.

Матч против Дании — полное отражение сборной России на Евро-2020: завышенные ожидания перед началом, терпимый старт и полное фиаско в итоге.

Футбол сборной России при Черчесове — авось. В матче с Данией, как и в других встречах, мы увидели балаган в обороне и отсутствие атаки. Можно критиковать Сафонова за пропущенные мячи? И да, и нет. В первом голе у Дамсгора и правда получился классный удар, но: почему его оставили одного в опорной зоне? Только тем, кто в танке неизвестно, что этот форвард, который тем более играет в Серии А, может пробить издали. Также было ощущение, что Сафонов, при идеальном стечении обстоятельств, мог бы дотянуться до мяча, но голкипер «Краснодара» даже не сдвинулся с места. В эпизоде с третьим забитым мячом Сафонов совершил три прекрасных сейва, но в эпизоде, когда мяч практически летел в него, он просто не поднял руки как надо. Но все же, эти мячи — следствие, а не причина.

Черчесов так и не смог побороть свое эго и оставил Соболева на скамейке запасных. Напомним, что нападающий «Спартака» заработал пенальти для сборной России менее чем через 10 минут, после появления на поле. Справедливости ради отметим, что Александр, симулировал и Тюрпен не должен был назначать 11-метровый.

Однако Черчесов с радостью выпустил Кудряшова, который не играл в трех последних матчах сборной (с учетом товарищеской игры против Болгарии) из-за травмы и вообще было непонятно, какое у него состояние. Нужно отдать должное Федору, что он не провалился и достойно сыграл. Выиграл несколько очень важных единоборств и сделал нужные отборы в своей штрафной. При этом также отметим, что Тюрпен должен был показывать вторую желтую карточку российскому защитнику за срыв атаки датчан и удалять его, но француз этого не сделал, а Черчесов успел заменить игрока.

Зобнин? Тут, конечно, несколько мнений. С одной стороны: с кем не бывает, не разобрались в момент со вторым пропущенным голом, все знают Зобнина как качественного игрока, но вчера он просто ошибся. С другой: разве можно ошибаться игроку, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, именно так в финальной части чемпионата Европы?

Джикия, Дивеев и Фернандес сыграли на своем уровне, как от них и ожидали.

Головин, скорее всего, выжал из себя максимум возможного конкретно в этих условиях. Но он точно совершил ошибку, не пробив по воротам соперника в контратаке, когда был один и свободен. Вместо этого, почему-то, сделал лишнее движение, сблизившись с соперником и сместившись правее от центра. Во втором моменте с его ударом выше ворот можно смириться, мяч в последний момент неудачно подскочил, тем самым сойдя с ноги.

Миранчук — самый переоцененный игрок как сборной, так и всей страны. «Локомотив» сорвал куш, продав его в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро.

Дзюба? Трудно оценить игру Артема, когда до него не доходят мячи. По ходу матча, особенно в первом тайме, Оздоев открыто несколько раз предъявлял Дзюбе за то, что он не обороняется со всеми.

Могла ли Россия выступить лучше на Евро-2020? Скорее нет, чем да. Им повезло, что они удержали счет в матче против Финляндии, а не пропустили под давлением в концовке. Бельгия и Дания? Все по делу.

Все говорят про отставку Черчесова. Но ведь РФС ответил на это еще до Евро, продлив с ним контракт до ЧМ-2022 в Катаре. Дюков отговаривается тем, что нельзя менять тренера по ходу отборочного цикла (на чемпионат мира). Поэтому, к сожалению, какой-то курс сборной России можно будет строить не ранее 2023 года, после Катара. А пока, как сказал Артем Дзюба, мы в полной попе.