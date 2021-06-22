Сборная Хорватии по футболу сыграет с Шотландией в третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч будет проходить сегодня, 21 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Встречу будет обслуживать аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. В роли его ассистентов выступят Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервным рефери назначен Бартош Франковски из Польши.

На данный момент Хорватия с 1 очком занимает третье место в турнирной таблице группы D, Шотландия (1) — четвертое. Лидирует в квартете сборная Чехии (4), на втором месте идет Англия (4).