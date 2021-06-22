Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался общаться с журналистами после вылета команды с Евро-2020.

Вчера, 21 июня, россияне уступили Дании со счетом 1:4. По возвращении из Копенгагена Черчесов воздержался от комментариев в аэропорту Шереметьево. Как сообщает «Москва.ру», на просьбу представителей СМИ сказать несколько слов о поражении, Черчесов ответил: «Доброе утро«. После этого он скрылся в автобусе и уже не вышел к журналистам.

Напомним, сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф Евро-2020. На старте чемпионата подопечные Черчесова разгромно уступили Бельгии со счетом 0:3, затем обыграли Финляндию (1:0, гол Алексея Миранчука), а в третьем туре проиграли Дании (1:4, гол Артема Дзюбы с пенальти).