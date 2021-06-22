Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на вторник, 22 июня, зафиксированы 16 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 350 919.

За все время пандемии в России было проведено более 146 млн миллионов тестов. 130 347 человек скончались, 4 889 450 зараженных успешно преодолели болезнь. У 331 122 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 546 россиян, 11 117 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 6555 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 1065 новых пациентов, в Московской области — 1871.