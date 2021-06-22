Нападающие Артем Дзюба и Александр Соболев признаны лучшими игроками сборной России в матче с Данией по версии Sky Sports.

Форварды получили оценку 7. По 6 баллов эксперты поставили голкиперу Матвею Сафонову, защитникам Игорю Дивееву и Марио Фернандесу, а также хавбеку Александру Головину. Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук и Максим Мухин получили оценку 5. Худшим игроком российской команды Sky Sports назвал полузащитника Далера Кузяева (3).

Напомним, сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф Евро-2020. На старте чемпионата подопечные Станислава Черчесова разгромно уступили Бельгии со счетом 0:3, затем обыграли Финляндию (1:0, гол Миранчука), а в третьем туре проиграли Дании (1:4, гол Дзюбы с пенальти).