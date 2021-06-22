Аналитики букмекерских контор оценили шансы сборной России попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре после вылета с Евро-2020.

Напомним, напрямую на чемпионат мира попадает только победитель группы. Команда, занявшая второе место, будет играть стыковые матчи.

Если Россия станет первой или второй в своей группе, сыграет ставка с коэффициентом 1.45, что соответствует 64% вероятности. На то, что подопечные Станислава Черчесова займут третье место и ниже, ставят за 2.55 (36% вероятности).

Напомним, после трех туров сборная России идет на втором месте турнирной таблицы, набрав 6 очков. Лидером группы является Хорватия, которая при таком же количестве баллов опережает россиян по дополнительным показателям. Ожидается, что в случае попадания России на ЧМ-2022, контракт Черчесова будет продлен автоматически.