Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов присоединился к тренировочному лагерю Peak Ice Camps, организованному хореографом Бенуа Ришо.

Второй сбор фигуристов проходит во французском Курмайоре в период с 14 июня по 3 июля. Затем, 5 июля, стартует третий сбор, который продлится до конца месяца.

«Первый день завершен. Спасибо всем за ваше внимание», – написал Розанов у себя в «Инстаграме».

Напомним, с мая 2020 года Розанов работает в академии «Ангелы Плющенко», до этого он входил в тренерский штаб Тутберидзе и занимался с младшей группой учеников.

По информации СМИ, в конце февраля — начале марта 2021 года специалист пытался попасть в группу Елены Буяновой в ЦСКА, но получил отказ. Как рассказала сама Буянова, она не приняла Розанова в свой тренерский штаб , так как после ухода из группы Тутберидзе он не вызывает доверия.