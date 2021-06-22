Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост. Об этом сообщает Telegram-канал «Brief @ незыгарь».

Напомним, что в понедельник, 21 июня, сборная России в Копенгагене разгромно уступила национальной команде Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4. После этого поражения российская команда заняла последнее место в группе В и потеряла шансы на выход в плей-офф, тем самым завершив выступление на турнире.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 года, а также оборалась на чемпионат Европы 2020 года.

Ранее РФС продлил контракт со Станиславом Черчесовым до чемпионата мира 2022 года в Катаре.