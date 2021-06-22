Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Я считаю, что как-то не очень была мотивирована наша команда. Не чувствовала я воли к победе. Не знаю почему. Или играйте, или не позорьтесь! Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за нее не болеть», — цитирует Валентину Матвиенко nakanune.ru .

Напомним, что 21 июня сборная России в Копенгагене разгромно уступила датчанам со счетом 1:4. Единственный мяч с пенальти забил капитан Артем Дзюба. Бельгия и Дания по итогам группового этапа вышли в 1/8 финала чемпионата Европы. Сборная России прекратила свое выступление на турнире.