Британский журналист Джо Сейвуд со ссылкой на свои источники сообщил, что российский пилот Даниил Квят может подписать контракт с «Уильямсом».

На данный момент Квят является резервным пилотом «Альпин». Так как недавно Себастьян Окон подписал долгосрочный контракт с командой, Даниил уже вряд ли получит свой шанс в «Альпин».

В то же время ситуация вокруг «Уильямса» и «Мерседеса» остается непонятной. Ещё с конца прошлого сезона ходят слухи, что глава «серебряных стрел» Тото Вольф может поменять Валттери Боттаса на Джорджа Расселла из «Уильямса». В прошлом году британский гонщик достойно выступил вместо заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

Если Расселл перейдет в «Мерседес», его место в «Уильямсе» станет вакантным. По информации источника, именно на него и может претендовать Квят. Однако британский коллектив может рассмотреть и вариант с подписанием резервиста «Мерседеса» Ника де Вриса.