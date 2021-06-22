Сегодня, 23 июня, групповой этап чемпионата Европы по футболу продолжится четырьмя встречами, по итогам которых распределятся места в группах Е и F.

19:00 Швеция — Польша, Словакия — Испания

В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сборная Швеции сыграет с Польшей, матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

В то же время на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» начнется матч между Словакий и Испанией, на котором будет работать бригада голландца Бьорна Куйперса.

На данный момент Швеция с 4 очками лидирует в группе Е, Словакия (3) — вторая, Испания (2) — третья, Польша (1) — четвертая.

22:00, Португалия — Франция, Германия — Венгрия

Португалия и Франция сыграют в Будапеште на «Пушкаш Арене», судить матч будет испанец Матеу Лаос. Одновременно с этим на «Альянц-Арене» в Мюнхене сборная Германии встретится с Венгрией. Главным арбитром назначен россиянин Сергей Карачев.

Франция (4) лидирует в таблице группы F, Германия (3) — вторая, Португалия (3) — третья, Венгрия (1) — четвертая.