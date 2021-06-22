Женская сборная России по баскетболу сыграет с Бельгией в четвертьфинале чемпионата Европы. Игра будет проходить на арене «Ренус Спорт» в Страсбурге (Франция) сегодня, 23 июня, и начнется в 21:45 по московскому времени.

В 1/8 финала россиянки уверенно обыграли Словению со счетом 93:75. Самым результативным игроком матча стала Елизавета Комарова, она принесла российской сборной 20 очков. 19 очков и 14 подборов набрала Раиса Мусина.

До этого на групповом этапе подопечные Александра Ковалева одолели Чехию и Хорватию, но уступили Франции.

Перед четвертьфинальным матчем российская команда понесла кадровую потерю: защитник Екатерина Федоренкова выбыла из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.