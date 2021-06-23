Клубы Российской Премьер-Лиги проводят предсезонную подготовку, в рамках которой сегодня, 23 июня, сыграют товарищеские матчи.

«Краснодар» встретится с польской «Легией» на тренировочном сборе в Австрии. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

В 18:30 мск «Локомотив», также тренирующийся в Австрии, проведет контрольный матч против словацкой «Жилины». А в 19:00 ЦСКА сыграет с австрийским клубом «Винер-Нойштадт».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, уступив «Спартаку» и «Зениту». ЦСКА стал шестым, в межсезонье команду покинул главный тренер Ивица Олич. «Крансодар» финишировал на десятой позиции.