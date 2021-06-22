Крупные международные турниры вроде чемпионатов Европы и мира зачастую становятся для футболистов трамплином в европейское будущее. Так, например, после домашнего ЧМ-2018 Александр Головин оказался в «Монако» и по сей день остается самым успешным россиянином в зарубежных лигах.

Однако в свете оглушительного провала России на Евро-2020 рассчитывать на путевки в топовые чемпионаты нашим игрокам вряд ли придется. Тем не менее, мы попробуем выделить тех, кто достоин внимания, несмотря на крах команды.

Первый, кого стоит отметить — голкипер Матвей Сафонов, который был брошен в борьбу в тот момент, когда команда уже пребывала не в лучшем психологическом состоянии. То, что Черчесов решился на смену вратаря уже после первого матча, доказало панические настроения в сборной. Но Сафонов, для которого игра с Финляндией стала первой в карьере за взрослую сборную, сохранил ворота в неприкосновенности. Дебют определенно можно назвать успешным, особенно с учетом давления, под которым был вынужден играть Матвей. Мы не будем убирать голкипера из этого списка, даже несмотря на 1:4 от Дании: да, первый гол в какой-то степени на его совести, но и соперник, стоит признать, нанес чудо-удар. Перед курьезным вторым голом, все благодарности за который отправляются к Зобнину, Сафонов буквально грудью ложился на мяч, а перед третьим — виртуозно скакал из одного угла ворот в другой, пока датчане расстреливали его с разных точек. Три раза он команду спас, на четвертый — не дотянулся.

Нельзя считать провальным чемпионат и для полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, который стал лучшим игроком команды в матче с Данией по оценке портала WhoScored. Почти 80% его передач доходили до адресатов (в игре с финнами — 88%; с Бельгией — 100%, но там Кузяев провел на поле всего 28 минут), а в воздухе Далер выиграл четыре единоборства — больше только у рослых Дзюбы и Дивеева. Кузяев давно рвется играть в Европе, но с переездом всё как-то не складывается. В прошлое межсезонье он до последнего тянул с продлением контракта в Петербурге, потому что рассчитывал найти более привлекательный вариант. Его неудавшиеся попытки уехать за границу объясняются не столько игровыми качествами, сколько отсутствием толкового агента — всей этой санта-барбарой занимался то ли отец футболиста, то ли Вадим Васильев, которым не хватило взаимопонимания.

Сложно предъявить претензии к защитникам Георгию Джикии и Игорю Дивееву. Капитан «красно-белых» после Евро должен продлить соглашение с клубом, и это положительный момент прежде всего для «Спартака». В матче с Данией Джикия неожиданно сдвинулся на позицию правого центрального защитника — вероятно, для того, чтобы действовать персонально против Брейтвейта. Дивеев же страховал в центре и в общем со своей задачей справлялся, за что получил оценку 6.58. И хотя для Дивеева этот турнир не стал дебютным в национальной команде, похвастаться большим опытом перед стартом Евро Игорь не мог: его первый матч за сборную случился лишь в ноябре. По горячим следам можно предположить, что Дивеев не только надолго закрепится в составе, но и станет его основным звеном — тем самым центральным защитником, на нехватку которых то и дело сетуют в России.

Несмотря на капитанскую повязку у Дзюбы, лидером по игровым качествам должен был стать Александр Головин. Он им, возможно, и стал, но лишь на фоне бестолковых действий партнеров. На Евро Головина подвела реализация: несколько стопроцентных моментов, где он пробил «в молоко», просто не поддаются объяснению. Тем не менее, хавбек «Монако» стал одним из немногих, чьи попытки спасти ситуацию были видны невооруженным глазом. Но так как в чемпионате Франции Александр играет не в пример лучше, вряд ли его выступление за сборную как-то скажется на дальнейших перспективах или поднимет трансферную стоимость.

Подобную самоотверженность демонстрировал и натурализованный бразилец Марио Фернандес, у которого желания играть за Россию, кажется, больше, чем у половины коренных россиян. Защитник ЦСКА получил досадную травму прямо перед стартом Евро, но успел восстановиться, вышел и тут же травмировался снова. Смотреть на то, как Фернандеса уносят на носилках после жуткого падения, было без преувеличения больно. Но как только выяснилось, что серьезного повреждения нет, Марио вновь выразил готовность играть. Бразилец вполне мог бы войти в состав более топового клуба, чем ЦСКА, но против него играет возраст — в эпоху 20-летних Холаннов и Мбаппе 30-летний защитник из РПЛ кажется не таким уж привлекательным вариантом.