Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко высказался об игре национальной команды в матче против Австрии на Евро-2020.

Слова Зинченко цитирует портал телеканала «Футбол 1″.

«Описать то, что у меня внутри, будет очень непросто. Конечно, большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность, ведь мы должны были сыграть намного лучше», — сказал футболист, добавив, что на таких турнирах тяжело победить без менталитета и запредельного желания, а этого в первом тайме у команды не было.

«Да, было много брака с нашей стороны, вопросов нет. Критику мы заслужили, потому что у нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, мы это прекрасно понимали, но никто не играл на ничью», — сказал игрок, добавив, что Украина играла на победу и это поражение будет бесценным опытом.

Также Зинченко отметил, что ему очень стыдно за то, что команда не добыла нужного результата, а также отметил, что команде нужно пересмотреть игру и свое отношение к делу.

Украина заняла 3-е место в группе С и сохраняет шансы на выход в 1/8.