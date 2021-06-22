Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о выступлении сборной России по футболу на Евро-2020 и ответил на вопрос о том, следил ли президент за игрой Россия — Дания.

Слова Пескова цитирует портал РБК. По мнению пресс-секретаря президента, выступление российских футболистов на чемпионате Европы получилось неудачным.

«Следили, разумеется, все», – сообщил Песков.

Напомним, сборная России по футболу сыграла три матча на групповом этапе Евро-2020 и завершила выступление на турнире. После разгромного поражения от Дании со счётом 1:4 российские футболисты заняли в группе 4-е место и лишились шансов на выход в плей-офф. Ранее команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии и обыграла команду Финляндии.