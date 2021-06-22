Стало известно, в каком случае сборная России по футболу обретёт нового тренера в ближайшем будущем.

По информации журналиста Сергея Егорова для портала «РБ Спорт», в Российском Футбольном Союзе приняли решение придерживаться следующей логики: на следующем исполкоме РФС выступление сборной России будет оценено как неудовлетворительное (целью команды был минимум выход из группы).

После этого начнётся поиск кандидатов на пост главного тренера сборной России, рассматривать в том числе будут и тех специалистов, кто работал на чемпионате Европы с другими командами. От успеха переговоров можно будет говорить, поменяется у сборной России тренер или нет.

Напомним, после вылета с Евро-2020 и невыхода из группы Станислав Черчесов не стал подавать в отставку с поста главного тренера сборной России.