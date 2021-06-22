Агент португальского футбольного тренера Пауло Фонсеки Марко Абреу рассказал, что его клиент вполне мог бы рассмотреть предложение о работе со сборной России.

Слова Абреу цитирует портал «РБ Спорт».

«Фонсека — профессиональный тренер, и он готов трудиться там, где в него будут верить и где он сочтёт подходящими условия для работы», — сказал Абреу, отметив, что если бы ему позвонили из РФС и предоставили что-то, то он бы однозначно передал это своему клиенту.

«Паулу был бы готов обсудить этот вопрос, мы могли бы поговорить, и не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры», — подчеркнул агент, добавив, что с ним из РФС никто не связывался.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу 2020 Россия выступила неудачно, вылетев после группового этапа.