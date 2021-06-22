Пресс-служба сборной России по футболу выпустила заявление по поводу того, что происходило с командой после матча Россия — Дания на Евро-2020, а также о том, какие дальнейшие планы есть у команды.

В заявлении пресс-службы сборной говорится о том, что команда получила массу вопросов после заключительного матча на турнире. В 5 утра команда вернулась в Москву из Копенгагена, в 6:45 по московскому времени тренерский штаб провёл итоговое собрание с игроками и персоналом.

«Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире – всего команда провела вместе 33 дня. Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым», — говорится в релизе. Отмечено, что Черчесов говорил о недостатках команды, ментальной составляющей, умении терпеть.

«Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке», — подчеркивается в заявлении пресс-службы сборной России. Тренер пожелал футболистам удачного выступления в клубах, а также подчеркнул, что 1 сентября Россия проведет важный матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.