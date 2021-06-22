Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020.

Слова Жулина цитирует Sport24. По мнению тренера, выступление России было ожидаемым.

«Неожиданным были тридцать минут первого тайма матча с Данией: все было грамотно и выстроено, но как всегда все перевернул один гол. Команда зажимается и играет только назад, следствием стала ошибка Зобнина», — отметил Жулин, подчеркнув, что менталитет сборной нужно менять на менталитет победителей, все кардинально менять и увеличивать физподготовку.

«Абсолютно стоячая команда. Самая стоячая команда на этом турнире и это очень обидно», — сказал Жулин, добавив, что хотел бы видеть видоизменённую команду, пусть даже она не попадёт на ЧМ, однако такой примитивный футбол никому не нужен.

«Посмотрите на Зинченко, он убивается за свою сборную. Бегает, орёт, заводит. У Украины тоже не получилось, но они по мастерству и заряду значительно сильнее нас. Сборная России — самая слабая сборная на ЧЕ», — добавил Жулин.