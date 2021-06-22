Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении сборной России по футболу от Дании на чемпионате Европы по футболу 2020.

Слова Тихонова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Вместо Черчесова хоть кого ставь! Ему глубоко наплевать! Сейчас уйдёт и пойдёт бабки рубить в другом месте. Обмарились! Позор! Вся страна возмущена! Спорт высших достижений – это лицо государства», — сказал Тихонов, отметив, что сейчас футболисты полетят отдыхать после провала.

По мнению Тихонова, Дмитрий Губерниев отметил, что времена чемпионов мира и Олимпиады — это все старье и фуфло, при этом так называет времена Игоря Нетто и Льва Яшина. «Это же был футбол! И до чего довели сейчас? Дисциплинны и ответственности – никакой. Зато печатают их зарплаты по 5 миллионов евро.», — добавил специалист, подчеркнув, что футболистов нужно поставить в рамки и дать им жесткие контракты: если проиграли, не платить и штрафовать.