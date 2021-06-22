Российский голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев может продолжить карьеру в европейском клубе.

По данным портала Eurostavka, Лунев попал в сферу интересов двух клубов из чемпионата Шотландии: «Селтика» и «Глазго Рейнджерс».

Отметим, как сообщают в СМИ, некоторое время назад Лунев встречался с гендиректором петербургского «Зенита» Александром Медведевым, но не смог договориться о продлении договора, который вот-вот закончится — в конце июня Лунев перестанет быть игроком «сине-бело-голубых». Вопрос по контракту может решить председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

При этом Андрей Лунев продолжает тренироваться в составе клуба: он был замечен на занятии в Удельном парке вместе с командой.