Уругвайский защитник итальянского «Милана» Диего Лаксальт официально стал игроком московского «Динамо».

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Известно, что Лаксальт подписал контракт на три года с возможным продлением ещё на один сезон. Сейчас игроку 28 лет, в Италии он выступал за такие клубы, как «Интер», «Милан» и «Дженоа». С 2016 года игрок вызывается в национальную сборную Уругвая.

Последний год футболист провёл в шотландском «Селтике» на правах аренды. За сезон в чемпионате Шотландии он сыграл 17 матчей и забил один гол.

В СМИ ранее появлялась информация о том, что Лаксальт подписал контракт с зарплатой на уровне 2,5 миллиона евро в год. За трансфер «Динамо» заплатит «Милану» 3,5 миллиона евро.