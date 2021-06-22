Сборная Хорватии по футболу начала решающий матч против команды Шотландии в группе D на чемпионате Европы 2020.

Игра проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Встречу будет обслуживать аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. В роли его ассистентов выступят Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервным рефери назначен Бартош Франковски из Польши.

На данный момент в копилке сборной Хорватии всего одно очко, добытое в матче против сборной Чехии. В первом туре хорваты проиграли сборной Англии с минимальным счётом. Сборная Шотландии также имеет одно очко: команда сыграла вничью со сборной Англии, а также уступила Чехии со счетом 0:2.