Сборная Англии по футболу начала встречу против сборной Чехии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Обслуживать сегодняшнюю встречу будет португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервным рефери назначен серб Срджан Йованович.

Отметим, сейчас лидером группы D по дополнительным показателям является сборная Чехии, которая заработала за два тура четыре очка (победа над Шотландией и ничья с Хорватией). Сборная Англии также сумела набрать 4 очка, победив Хорватию и сыграв вничью с Шотландией.