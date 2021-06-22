Мужская сборная России по волейболу начала встречу с командой Италии в рамках предварительного этапа розыгрыша Лиги наций 2021 года.

Игра проходит на арене «Римини Фьера» в итальянском городе Римини. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Для того, чтобы выйти в плей-офф, сборной России необходимо занять место не ниже четвертого. На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо как раз идут четвертыми в турнирной таблице, имея 29 очков. Российская команда выиграла по ходу турнира девять матчей, проиграла четыре встречи.

Сборная Италии по волейболу, хозяйка турнира, располагается на 10-й строчке с 16 очками и уже точно не претендует на выход в полуфинал, поскольку слишком сильно отстала от топ-4.