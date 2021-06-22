Российская теннисистка Дарья Касаткина сумела пройти во второй круг турнира WTA 500 в британском Истбурне, обыграв еще одну представительницу России Веру Звонареву.

Игра прошла на корте центра «Девоншир парк». Первый счет завершился со счетом 7:5 в пользу Касаткиной, во втором сете при счете 2:2 Звонарева снялась. Игра продолжалась около полутора часов.

В следующем круге Касаткина сыграет с польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Также сегодня турнир покинула еще одна российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Она проиграла в матче первого круга представительнице Латвии Елене Остапенко. Счет в матче 6:1, 6:3 в пользу Остапенко. Теннисистки провели на корте ровно час.

Во втором круге турнира в Истбурне Елена Остапенко сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.