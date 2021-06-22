Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко оценил работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на Евро-2020.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Плющенко положительно оценил работу главного тренера.

«У меня нет к нему вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал. С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол», — сказал Плющенко, добавив, что если команда проиграла, принято в поражении винить тренера.

«Но Черчесов, на мой взгляд, отличный специалист. На чемпионате мира в 2018 году показал прекрасный результат. Так что дело не в Черчесове», — отметил Плющенко, добавив, что в российском футболе, в том числе в детском, творятся неприятные вещи, и именно эти проблемы нужно сейчас решать.