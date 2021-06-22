Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Испании Фелисиано Лопесу в матче второго круга тунира АТР 250 на Мальорке.

Игра прошла на первом корте центра «Санта Понса» и заняла три сета. Счет по партиям 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Лопеса. Теннисисты провели на корте около двух часов.

В активе Хачанова в этом матче — 12 подач навылет, также он допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать всего 3 из 9 имевшихся брейк-пойнтов. Лопес совершил в матче 15 эйсов, допустил 7 двойных ошибок, а также 5 из 7 брейк-пойнтов завершил удачно для себя.

В следующем круге Фелисиано Лопес сыграет с представителем Франции Адрианом Маннарино, который во втором круге прошел Доминика Тима (австриец снялся).