Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказался об игре национальной команды против Дании на Евро-2020.

В интервью «Матч ТВ» Малафеев предложил не смотреть на результат — Россия проиграла со счетом 1:4. «Наверное, по качеству игры это был наш лучший матч из трех», — сказал эксперт, добавив, что в первом тайме команда действовала очень организованно, по плану.

«Важную роль сыграли ключевые моменты. Были ошибки, незабитые мячи, потеря концентрации. В футболе мелочей не бывает», — сказал Малафеев, добавив, что не болельщикам решать, должен ли Станислав Черчесов после этой игры покинуть пост главного тренера сборной. Как считает экс-вратарь команды, в РФС должны разобраться, какие задачи они решают: системные или сиюминутные.