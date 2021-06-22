Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова вылетели с турнира WTA 500 в Истбурне.

Кудерметова в матче первого круга проиграла представительнице США Элисон Риске. Игра на корте «Девоншир Парк» заняла около полутора часов. Счет 6:3, 6:4 в пользу Риске. Во втором круге американка сразится с победительницей матча Бернарда Пера — Арина Соболенко.

Светлана Кузнецова покинула розыгрыш турнира, проиграв эстонке Анетт Контавейт. Игра продлилась три сета, теннисистки провели на корте почти два часа. Счет по партиям 6:4, 3:6, 6:3 в пользу эстонской теннисистки. Во втором круге Контавейт придется сыграть с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая на старте турнира обыграла американку Кристину Макхейл.