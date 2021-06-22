Украинская теннисистка Даяна Ястремская сумела добиться отмены своей допинговой дисквалификации.

Как сообщает пресс-служба ITF, независимый трибунал Международной федерации тенниса (ITF) отменил отстранение украинки Даяны Ястремской от соревнований за нарушение антидопинговых правил, и она вновь может принимать участие в турнирах.

«Трибунал принял отчет Ястремской о том, как запрещенное вещество попало в ее организм, и определил, что она не имела вины или халатности в отношении нарушения», — говорится в сообщении пресс-службы. Отстранение Ястремской отменили немедленно, ей не придется отбывать срок дисквалификации за нарушение.

Напомним, Ястремскую отстранили от спорта 7 января, поскольку в её допинг-пробе была найдена запрещённая субстанция. Сейчас украинской теннисистке 21 год, она занимает 31-ю строчку в рейтинге 52 недель WTA.