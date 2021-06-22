Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о вылете сборной России по футболу с Евро-2020.

Слова Родниной цитирует портал Sport24. По словам экс-фигуристки, все знали, что команда у России слабая. Как кажется Родниной, российские футболисты не очень любят свое дело и не хотят выкладываться на поле.

«Стоит ли менять тренера и увольнять Станислава Черчесова? Какой бы специалист не готовил нашу сборную, собрать команду из третьесортных футболистов проблематично», — сказала Роднина, отметив, что игроки сборной России как будто бы не имеют стимула играть за национальную команду.

«У них горели глаза на чемпионате мира только из-за невероятного везения», — заявила Роднина.