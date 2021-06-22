Главные новости спортивного мира с футбольных полей, теннисных кортов и волейбольных площадок — в дайджесте Nevasport за 22 июня:

Источник: Черчесов не подавал в отставку и не собирается покидать команду

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов намерен продолжить работу в национальной команде. По информации «Спорт-Экспресса», 57-летний специалист не подавал в отставку и планирует готовить сборную к чемпионату мира.

Англия обыграла Чехию и стала победительницей группы D на Евро-2020

Сборная Англии по футболу обыграла команду Чехии и выиграла группу D на чемпионате Европы 2020 года. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу английской сборной. В первом тайме счет в матче открыл нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг.

Хорватия обыграла Шотландию на Евро-2020 и вышла в плей-офф

Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Шотландии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 3:1 в пользу хорватской команды. В составе сборной Хорватии отличились Лука Модрич, Никола Влашич и Иван Перишич, за сборную Шотландии забил Каллум Макгрегор.

Хачанов проиграл Лопесу и вылетел с турнира АТР 250 на Мальорке

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Испании Фелисиано Лопесу в матче второго круга тунира АТР 250 на Мальорке. Игра прошла на первом корте центра «Санта Понса» и заняла три сета. Счет по партиям 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Лопеса. Теннисисты провели на корте около двух часов.

Медведев обыграл Муте во втором круге турнира АТР 250 на Мальорке

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Франции Корентена Муте и вышел в третий круг турнира АТР 250, который приходит на испанской Мальорке. Игра прошла на центральном корте комплекса «Санта Понса» и заняла два сета. Счёт по партиям 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Теннисисты провели на корте чуть менее полутора часов.