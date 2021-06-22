Сборная Англии по футболу обыграла команду Чехии и выиграла группу D на чемпионате Европы 2020 года.

Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу английской сборной.

В первом тайме счет в матче открыл нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг. Голевую передачу на него на 12-й минуте встречи оформил Джек Грилиш.

Во втором тайме взятие ворот отпраздновал полузащитник Джордан Хэндерсон, но его гол был отменен из-за положения «вне игры».

Благодаря победе над сборной Чехии Англия набрала еще три очка и с общим результатом в 7 очков финишировала на первой строчке своей группы на Евро-2020. Второе место заняла команда Хорватии, Чехия по дополнительным показателям стала только третьей.