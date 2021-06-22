Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Шотландии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 3:1 в пользу хорватской команды.

В первом тайме Хорватия сумела открыть счёт на 17-й минуте благодаря голу Николы Влашича, голевой передачей на него отметился Иван Перишич. Затем Шотландия сравняла: на 42-й минуте забил Каллум Макгрегор.

Во втором тайме Хорватия вновь вышла вперёд: на 62-й минуте забил Лука Модрич с передачи Матео Ковачича, а на 77-й уже отличился Иван Перишич, закрепив преимущество хорватов.

Благодаря этой победе сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу, команда Златко Далича заняла в группе 2 место.