Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил решение отправить в отставку главного тренера Ивицу Олича. Хорватский специалист принял армейцев в марте, сменив Виктора Гончаренко. Под его руководством ЦСКА вылетел из Кубка России и занял шестое место в чемпионате, впервые с 2001 года не попав в еврокубки.

«Ивица приехал только вечером 15 июня. Обсудили какие-то вопросы, посмотрели, — сказал Гинер в интервью YouTube-каналу армейцев. — В чем-то, так скажем, мы расходимся. Поэтому решили поменять тренера.

Мы не рассматривали другие кандидатуры, кроме Алексея Березуцкого. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Как оказалось, не сложилось».

ЦСКА обьявил об уходе Олича 15 июня. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий, не имещий опыта самостоятельной работы. В начале июня Олич присоединился к тренерскому штабу сборной Хорватии на Евро-2020.