В Санкт-Петербурге зафиксирован скачок смертности от коронавирусной инфекции. По статистике на среду, 23 июня, за сутки умерли 93 человека. Это на 13,4 процента больше, чем 22 июня, и антирекорд для города за всё время пандемии.

Всего за сутки выявлено 1092 новых случая заболевания коронавирусом, 1850 человек выздоровели.

Всего со времени начала пандемии в Северной столице выявлено 460 558 случаев заболевания коронавирусом, 432 842 человека выздоровели, 15 596 — скончались.

Официальная смертность по всей России составляет 130 895 человек.