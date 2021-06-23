Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может возглавить сборную России по футболу.

«Всегда поддерживаю российских тренеров, но новому специалисту опять же потребуется какое-то время, — цитирует «Спортбокс» Черданцева. — С листа взять и всё чудесным образом изменить невозможно. Не знаю, готов ли Сергей Семак возглавить сборную и ставить ей атакующий футбол. В чемпионате России «Зенит» играет именно в такой футбол, много забивает и создает. Больше никого назвать так сходу и не получается».

С 2016 года сборной руководит Станислав Черчесов, под руководством которого россияне стали последними в группе Евро-2020 и не вышли в плей-офф. Семак возглавляет «Зенит» последние три сезона, за которые три раза подряд стал чемпионом России, а в 2020 году выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2019 и 2020 году РФС признавал его лучшим тренером года.