На пленарном заседании Совета Федерации принято решение об изменении границы Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Совфеда. Соответствующее обращение поступило ранее от властей города.

В границы города включены три намывные территории у порта Бронка и возле «Газпром Арены». Общая площадь участков составляе 1,35 миллиона квадратных метров.

Отмечается, что территории предназначены для размещения объектов внешнего водного транспорта и внутригородского транспорта. Это должно способствовать социально-экономическому развитию города, повышению его инвестиционной привлекательности, развитию транспортной инфраструктуры и реализации приоритетных городских программ.

Санкт-Петербург как город федерального значения не может самостоятельно определять свои границы, соответствующие решения принимает Совет федерации.