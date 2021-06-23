После ужасного выступления сборной России на чемпионате Европы будущее Станислава Черчесова на посту тренера национальной команды остается под вопросом. На данный момент футбольная общественность разделилась на две части: первые выступают за то, чтобы Черчесов остался у руля сборной, вторые — чтобы он ушел в отставку.
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Редакция Nevasport выбрала кандидатов, которые смогут сменить Черчесова на этом посту.
Сергей Семак («Зенит»)
Первой кандидатурой на ум приходит, конечно же, главный тренер «Зенита» Сергей Семак. У него за плечами уже имеется определенный опыт, который точно не уступает опыту Черчесову. Три чемпионства во внутреннем чемпионате подряд. Напомним, что Семак уже входил в штаб сборной при Леониде Слуцком на чемпионате Европы 2016 года. Также плюсом выступает возраст, который позволяет Сергею Богдановичу продолжать расти и прогрессировать как специалист.
Валерий Карпин («Ростов)
Главный тренер «Ростова» в какой-то степени является антагонистом Сергея Семака. Очень вспыльчивый и эмоциональный человек, который еще ничего не выиграл как тренер. При этом он является прекрасным мотиватором, и при нем игроки постоянно растут и переходят в более сильные команды (Шомуродов — в «Дженоа», Бахтиёр Зайнутдинов — в ЦСКА, Чистяков — в «Зенит»).
Доменико Тедеско (бывший главный тренер «Спартака»)
Кандидатуру 35-летнего немца предложил лично комментатор и журналист Василий Уткин. Но мы знаем, что в каждой шутке есть доля правды. Тедеско — это смесь Семака и Карпина, которая может действительно дать эффект. Он привел «Спартак» ко второму месту в РПЛ с игроками, которых можно смело занести в список худших футболистов красно-белых в XXI веке. При этом он знает практически всех игроков сборных и в целом следил за чемпионатом России: он знает игроков не из «Спартака», понимает русский менталитет и имеет определенный амбиции.
Паулу Фонсека (бывший главный тренер «Шахтера» и «Ромы»)
Португальский специалист сейчас находится без работы после ухода из итальянской «Ромы». Ранее сообщалось, что он был близок к назначению в «Спартак», соответственно, можно предположить, что у него есть определенные связи в России. Его агент, отвечая на вопросы российский журналистов, заявил, что Паулу было бы интересно возглавить сборную России.
48-летний специалист возглавлял донецкий «Шахтер» с 2016 по 2019 год. За это время он привел команду к семи титулам, в том числе к трем национальным чемпионствам.
22 июня была информация, что РФС может сменить Черчесова, если найдет достойную замену из тех, кто сейчас работает с другими сборными на Евро-2020.
Владимир Петкович (сборная Швейцарии)
57-летний специалист, наверное, лучше всех подходит на эту должность из предлагаемых кандидатов с Евро-2020. Ранее уже сообщалось, что им достаточно серьезно интересуется «Зенит». Петкович возглавляет швейцарцев с 2014 года. По итогам групового этапа Швецария заняла третье место в группе А с 4 очками и, скорее всего, выйдет в плей-офф. Точно результат лучше, чем у России. Такжен Петкович по происхождению является боснийцем и русский менталитет ему точно близок.
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