Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев выплатят по 50 тысяч рублей в качестве морального вреда водителю Виталию Соловчуку, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова. Аналогичный штраф должны заплатить младший брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.

Савёловский суд Москвы удовлетворил иск Соловчука частично: пострадавший просил взыскать с игроков в качестве возмещения вреда здоровью 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч с Кирилла и Александра Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в качестве компенсации морального вреда.

Также суд взыскал по 409 рублей с каждого за утраченный заработок Соловчука и по 360 рублей с каждого за его лечение. Защита Мамаева примет решение об обжаловании после получения мотивировочной части решения суда.

В октябре 2018 года Кокорины, Протасовицкий и Мамаев были арестованы по делу о двух драках в центре Москвы. Они избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. 17 сентября 2019 года Кокорины и Мамаев вышли по УДО.