Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о результативной ошибке полузащитника красно-белых Романа Зобнина в составе сборной России в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против национальной команды Дании. Напомним, что российская команда уступила датчанам со счетом 1:4, а Зобнин сделал неудачный пас, который привел к одному из забитых мячей в ворота Матвея Сафонова.

«То, что произошло в сборной, произошло в сборной. Для меня мои игроки сегда будут лучшими. Мы его (Зобнина) примем тут с радостью и будем работать вместе», — цитирует Виторию «РИА Новости».

Напомним, что Витория стал тренером «Спартака» в это межсезонье. Он сменил на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско.

Ранее Руй Витория работал с «Виторией Гимараеш», а также «Бенфикой». Последним клубом 51-летнего специалист стал «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

По итогам минувшего сезона в РПЛ «Спартак» занял второе место и завоевал право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В случае поражения, московский клуб из в групповой стадии Лиги Европы.