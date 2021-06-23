22 июня, пока Россия приходила в себя после очередного провала футбольной сборной, хорошие новости пришли из лёгкой атлетики. Один из ведущих спортсменов нашей страны Сергей Шубенков был полностью оправдан по делу о допинге.

Предыстория.

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков в последние годы стал одним из флагманов российского спорта, в том числе по антидопинговой части. Пока российская лёгкая атлетика разваливалась под грудой допинговых дел, Шубенков негативно высказывался о применении запрещенных препаратов и подтверждал свои громкие слова достойными результатами. В 2020 году он, вместе с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой, создал комиссию спортсменов ВФЛА с попыткой отстаивать свои права и добиться права выступать. Комиссия, правда, существовала только в лице этой троицы и в большей степени виртуально, но им удалось сделать важную вещь: привлечь еще больше внимания к проблеме и показать, что руководство российской легкой атлетики и спортсмены необязательно идут в «одной упряжке». Тогда это было крайне важно показать, ведь ВФЛА сотрясал очередной скандал.

И тут в январе грянул гром: Шубенков получил письмо из AIU (независимый антидопинговый орган в лёгкой атлетике) о положительном допинг-тесте. В прессе тут же появилась информация, что легкоатлет попался на фуросемиде. А это значит, что ему грозит суровое наказание – скорее всего, отстранение на два года.

Сам Шубенков гневно отвергал все обвинения в употреблении запрещённых препаратов и говорил, что никакой фуросемид не принимал. В инстаграме он написал:

«Это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было!»

Чуть позднее, 1 февраля, в прессе появились новые данные: у Шубенкова обнаружен препарат, за который дисквалифицируют на срок от трёх до шести месяцев. Его название не разглашалось

Затишье.

И внезапно всё затихло. Сам Шубенков после возмущений в Инстаграме по поводу слухов о фуросемиде ничего не говорил о своём допинговом деле. В феврале он пропустил чемпионат Европы в помещении, но туда не поехал ни один российский спортсмен – World Athletics как раз тогда приостановила выдачу разрешений легкоатлетам из России в связи с допинговым делом Данила Лысенко. В марте разрешения снова начали выдаваться, но с рядом ограничений. Шубенков успел выступить на внутрироссийских турнирах и подать заявку на нейтральный статус.

Уже это вызывало ряд вопросов по поводу его дела: если он действительно пойман на допинге, то зачем он пытается получить нейтральный статус? Возникли варианты: Шубенков оправдан после вскрытия пробы B, либо письмо из AIU было не о допинге, а о вызове легкоатлета свидетелем по другому делу. Но обе версии не выдерживали критики: если бы проба B оправдала спортсмена, то в прессе бы появилась информация об этом. Если же Шубенков выступал просто как свидетель, то зачем темнил и не высказывался на этот счёт?

Решение.

И вот 22 июня было вынесено решение: Шубенков полностью оправдан. И в тот же день он наконец-то нарушил молчание и рассказал причину положительного теста. «Виноват» в этом оказался его младший сын, родившийся в сентябре 2020 года.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определённым образом (в 3 месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре», — написал Шубенков в Инстаграме.

То есть объяснение Шубенкова можно описать следующим образом: малышу крошили таблетку, содержавшую запрещенное вещество. Возможно, на той же разделочной доске остались её крошки, после чего легкоатлет порезал на ней, например, хлеб. Представляете, как бы возмутились некоторые отечественные эксперты, которые очень любят делать подборки «нелепых отмазок западных спортсменов»?

Почему же Шубенкову удалось оправдаться, несмотря на российский паспорт? Просто потому, что ВАДА, AIU и CAS на самом деле наплевать на то, какой паспорт у спортсмена. Хоть у нас любят рассказывать сказки о заговоре против России, но на самом деле всё можно оправдать, если действовать по уму.

Ранее это уже доказал российский боец ММА Майрбек Тайсумов. Его дисквалифицировало Американское антидопинговое агентство, но спортсмен смог предъявить необходимые документы о том, что запрещённый препарат попал в его организм случайно, и в USADA учли степень концентрации допинга, баланс вероятностей и полностью оправдали Тайсумова.

По всей видимости, похожая ситуация вышла с Шубенковым. Вместо того, чтобы раздавать интервью и рассказывать российским СМИ о заговоре и подставе, он просто занялся тем, чем должен был заняться. Изучил свой кейс, (вероятно) нанял адвокатов, выяснил, как в его организм смог попасть запрещённый препарат. В AIU учли его концентрацию и поверили доказательствам легкоатлета. Это в очередной раз доказывает, что никакого заговора против российской лёгкой атлетики нет и при желании оправдаться может каждый, если будет заниматься делом.

Последствия.

Дело Шубенкова не стало громким на Западе, в первую очередь благодаря правильному поведению самого легкоатлета, выбравшего тактику молчания. Так что репутация его точно не пострадала. Но антидопинговое расследование теоретически может повлиять на его шансы поехать на Олимпиаду.

Менеджер спортсмена Павел Воронков уже осторожно намекнул, что Шубенков может попросту не успеть получить нейтральный статус. Проблемой для легкоатлета станет еще и отсутствие международной практики перед Играми. Последний раз на международном уровне он соревновался еще в 2019 году на ЧМ в Дохе (и взял, между прочим, серебро).

Кроме того, Шубенкову может отказать и ВФЛА, ведь по решению World Athletics Россия на Олимпиаду в Токио может заявить не более 10 легкоатлетов. А значит выбирать нужно будет очень осторожно, и железное место в составе пока что имеют разве что Ласицкене и Сидорова. Готов ли Шубенков к Играм – пока неизвестно.

Однако хочется верить, что World Athletics примут во внимание безупречную историю Шубенкова: до этого россиянин без проблем получал нейтральный статус, и хочется верить, что вопрос его допуска будет решён своевременно. Шубенков уже не принял участие в Олимпиаде в Рио из-за отстранения всех российских легкоатлетов (кроме Дарьи Клишиной), и второй пропуск Игр для ведущего бегуна страны станет катастрофой.