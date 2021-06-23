Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов высказался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы.

«Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ. Это нам удалось, не получилось лишь показать достойный результат и выйти из группы. Считаю, что у нас был шанс выйти из группы — до первого гола в наши ворота все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата», — цитирует Кудряшова Sport24.

Напомним, что в понедельник, 21 июня, сборная России в Копенгагене разгромно уступила национальной команде Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4. После этого поражения российская команда заняла последнее место в группе В и потеряла шансы на выход в плей-офф, тем самым завершив выступление на турнире.