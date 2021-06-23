Сборная России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Осаке. Фото Instagram

Сборная России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Осаке. Фото Instagram

11 и 12 сентября в Челябинске пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. Об этом сообщила директор челябинской СШОР «Тодес» Владислава Глазкова.

«Приятно, что федерация фигурного катания России выбрала Челябинск для проведения столь важного мероприятия в олимпийский сезон. Наши болельщики очень любят этот вид спорта, очень тепло принимают спортсменов и переживают за каждого», — цитирует Глазкову Ural Press.

Напомним, что предстоящий сезон является олимпийским. Зимнее Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Международной союз конькобежцев опубликовал календарь предстоящих соревнований. Известно, что первый этап серии состоится в Лас-Вегасе (США) с 20 по 24 октября. Москва примет шестой этап (26-28 ноября).